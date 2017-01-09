Полис в электронном виде

Процесс оформления ОСАГО упростили

С 1 января страховые компании должны предоставить клиентам возможность оформлять полисы ОСАГО в электронном виде. Согласно закону процесс оформления страховки должен значительно упроститься. Заключение договора и его оплата должна проходить на сайте страховщика и занимать не более 30 минут. В противном случае автовладельцам рекомендуют обращаться с претензией в Российский союз автостраховщиков или тюменское отделение Банка России. Координаты учреждений указаны на сайте окружного управления ГИБДД.