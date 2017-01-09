С прибавлением!

Специалисты подсчитали, насколько увеличилось население города

В 2016 году в Ноябрьске появились на свет около 1600 детей. Это несколько меньше, чем годом ранее. Уже традиционно мальчиков родилось больше, чем девочек. Увеличилось число семей, где появился третий и четвертый ребенок. На свет появилась одна тройня.

Прошедший год не принес в статистику самых популярных имен радикальных изменений. По-прежнему в списке популярных мужских имен: Артем, Дмитрий, Михаил, Кирилл. Девочек чаще всего называют Анастасией, Полиной, Дарьей, Софией и Марией. Добавим, с начала текущего года на свет появилось 35 младенцев, 20 из них девочки и 15 – мальчики.

Фото из архива редакции.