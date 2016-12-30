Каникулы с пользой

Ноябрьцев в праздничные дни ждут различные мероприятия

В новогоднюю ночь ноябрьцы смогут разделить ощущение праздника друг с другом. 1 января в 2 часа ночи городские власти организуют праздничный салют. Увидеть красочное зрелище можно будет в Детском парке. Не помешает этому и погода. По данным метеорологов, 31 декабря в Ноябрьске ожидается в районе 25 градусов мороза и практически безветренно. А 1 января потеплеет до минус 15. После пережитых морозов новогоднюю ночь можно смело назвать теплой. Правда, на новогодних каникулах температура воздуха снова опустится ниже минус 20 градусов. Однако погода навряд ли помешает посетить культурные мероприятия, запланированные на новогодние праздники.

Программа праздничных мероприятий