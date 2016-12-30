За взаимное уважение на парковках

«НОЯБРЬСК 24» начинает масштабную промоакцию

Теперь в оживленных частях города наши волонтеры будут дарить водителям парковочные карты. Они помогут частично облегчить жизнь участникам дорожного движения. Парковочная карта представляет собой табличку со специальными окошечками, в которые вписывается маркером или ручкой номер телефона водителя. Припарковавшись и покидая автомобиль, водитель помещает карточку под лобовое стекло. Если авто кому-то помешает, владельцу перезвонят. Вместо того чтобы нервничать, злиться, звонить в ГИБДД или даже наносить вред транспорту, достаточно просто набрать номер телефона и попросить автовладельца освободить проезд.