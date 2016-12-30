Не было предпосылок

В ЦГБ прокомментировали случай с выпавшим из окна мужчиной

В ЦГБ сегодня опровергли информацию о том, что выпавший из окна мужчина ранее предпринимал попытки свести счеты с жизнью. Речь, напомним, идет о ЧП, которое случилось вчера днем на территории больницы: из окна пятого этажа терапевтического корпуса выпал 68-летний мужчина.

Сегодня в медучреждении подтвердили, что он являлся пациентом больницы и проходил плановое лечение в неврологическом отделении. При этом никаких жалоб на здоровье или угроз покончить с собой от мужчины не поступало.

В ситуации уже разбираются правоохранительные органы. Следственным отделом начата проверка.