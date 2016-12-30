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Не было предпосылок

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Не было предпосылок

В ЦГБ прокомментировали случай с выпавшим из окна мужчиной

В ЦГБ сегодня опровергли информацию о том, что выпавший из окна мужчина ранее предпринимал попытки свести счеты с жизнью. Речь, напомним, идет о ЧП, которое случилось вчера днем на территории больницы: из окна пятого этажа терапевтического корпуса выпал 68-летний мужчина.
Сегодня в медучреждении подтвердили, что он являлся пациентом больницы и проходил плановое лечение в неврологическом отделении. При этом никаких жалоб на здоровье или угроз покончить с собой от мужчины не поступало.
В ситуации уже разбираются правоохранительные органы. Следственным отделом начата проверка.

Выпал из окна

Выпал из окна

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