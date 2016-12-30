Роскошь или средство передвижения?

Ямальцам новые автомобили наиболее доступны

На новый автомобиль россияне могут накопить в среднем за три года и два месяца, считают в информационно-аналитическом агентстве «Автостат». Правда, для этого необходимо откладывать всю зарплату. За основу исследования взяли данные 2016 года. Средняя цена новой легковушки составила около полутора миллионов рублей, а средняя зарплата – около 36 тысяч. При этом в разных регионах копить на машину пришлось бы разное время.

Быстрее всего обновку смогут приобрести жители Ямала. По подсчетам экспертов, на это требуется в среднем 17 месяцев. Поскольку официально средняя начисленная зарплата в регионе превысила 84 тысячи рублей. Наименее доступны новые автомобили жителям Ивановской области, Алтайского и Приморского краев. Здесь копить на машину необходимо не менее пяти лет.