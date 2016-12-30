Всегда на связи

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Губернатор провёл очередной приём граждан

О своих проблемах ямальцы рассказали Дмитрию Кобылкину в режиме видеоконференции. В частности, к главе региона обратилась жительница Вынгапуровского. У женщины на попечении двое детей. По ее словам, в Ноябрьске работает Центр помощи семье и детям, где квалифицированные психологи предоставляют услуги по сопровождению приемных семей. Но воспользоваться услугами центра женщина не может, поскольку проживает в отдаленном микрорайоне. В ходе видеоконференции выяснилось, что вопрос уже проработан, и решено, что специалисты центра будут ездить в Вынгапуровский для консультаций. Кроме того, в будущем году замещающим родителям станет доступна новая услуга – электронный психолог. Она будет работать на базе «Сетевого города».

К губернатору обратилась и жительница Муравленко с просьбой приобрести оборудование для семейного клуба «Надежда», в котором занимаются дети-инвалиды. В том числе и племянник заявительницы. По словам женщины, клуб очень востребован среди горожан. Правда, сейчас учреждению не хватает оборудования для сенсорной комнаты. Там ребята могут получить полноценную психологическую разгрузку. Губернатор поручил главе города на месте решить этот вопрос.

Фото с сайта правительства ЯНАО.