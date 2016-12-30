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Пишите письма

Почтовые отделения Ноябрьска будут работать в праздники

Поздравления, открытки и посылки можно будет отсылать и получать в новогодние праздники. Отделения «Почты России» продолжат работу на каникулах, правда, в ограниченном режиме. Выходные для всех отделений – 1, 2 и 7 января. В эти дни не осуществляется доставка почты и периодики. 31 декабря отделения работают до 17.00. На один час будет сокращен рабочий день 6 января. В остальные дни почтовые отделения примут посетителей в обычном режиме.

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