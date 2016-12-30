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Новогодние чудеса

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Новогодние чудеса

Нефтяники исполняют детские мечты

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» исполняет желания. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» нефтяники провели благотворительную акцию «Письмо Деду Морозу». В этом году она прошла уже в третий раз. Воспитанники социально-реабилитационного центра «Гармония» написали о своих желаниях, а исполнили детские мечты сотрудники «Ноябрьскнефтегаза». Подарки получили 22 ребенка. Их на утреннике детям вручил Дед Мороз.

 

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