Новогодние чудеса

Нефтяники исполняют детские мечты

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» исполняет желания. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» нефтяники провели благотворительную акцию «Письмо Деду Морозу». В этом году она прошла уже в третий раз. Воспитанники социально-реабилитационного центра «Гармония» написали о своих желаниях, а исполнили детские мечты сотрудники «Ноябрьскнефтегаза». Подарки получили 22 ребенка. Их на утреннике детям вручил Дед Мороз.