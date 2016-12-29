Как попасть к врачу?

На каникулах медучреждения будут работать по-другому

График работы лечебных учреждений Ноябрьска в праздничные дни изменится. Так, врачи городской стоматологии будут принимать пациентов только с острой болью. Попасть на прием можно будет до 13 часов 2, 4, 6 и 8 января. Центральная детская и взрослая поликлиники в праздники будут работать только 3 и 6 января с 8 утра до 15 часов. А вот филиалы городских поликлиник в новогодние праздники работу приостановят, но без медпомощи горожан не оставят. Приемное отделение будет работать в круглосуточном режиме, так же как травмпункт и скорая помощь.