Где на Ямале жить хорошо?

Стали известны итоги программы переселения соотечественников

В Салехарде подвели итоги программы содействия добровольному переселению соотечественников. По данным пресс-службы окружного правительства, в текущем году специальная комиссия приняла 225 заявлений от желающих переехать на Ямал. Более 70% заявителей – граждане трудоспособного возраста, детей – 28%, пенсионеров – только один процент. Наиболее привлекательными районами для переселенцев признаны Ноябрьск, Новый Уренгой, Губкинский и Надымский район. В будущем году, по словам замгубернатора округа Александра Мажарова, приоритетом в программе будут пользоваться многодетные семьи.