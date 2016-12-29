Льготников не оставят без внимания
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На лекарственное обеспечение ямальцев выделено около 120 млн рублей.
Для поддержки отдельных категорий граждан Ямал получил из федерального бюджета около 120 млн рублей. Эти деньги направят на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, а также закупку лечебного питания для детей-инвалидов. По словам председателя комитета окружного парламента по социальной политике и ЖКХ Елены Зленко, около 13 тысяч ямальцев имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Около двух тысяч детей-инвалидов дополнительно получают специальные продукты питания.