Зелёные «некрасавицы»

Новогоднее убранство городов обсуждают в сети

В преддверии Нового года люди охотно выкладывают в Интернет фотографии не только красивых елок, но и тех, внешний вид которых вызывает недоумение. Причем необычные елки могут «украшать» как квартиры людей, так и городские улицы.

К примеру, удивились и даже расстроились жители Копейска (это небольшой городок на Урале), когда увидели на центральной площади свою новогоднюю «красавицу». Там установили очень длинное и наполовину лысое дерево. Волна народного негодования дошла до администрации, и чиновники в свою очередь отчитались: ель была пушистая и красивая, а осыпалась из-за резкого похолодания. Людям пообещали главную елку города привести в порядок.

Фото Антон Бухарин.

Фото соцсети.