Осторожно, фальшивки!

Из оборота изымают всё больше поддельных купюр

Всего за последние две недели ноябрьские полицейские изъяли 17 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Это билеты Банка России образца 1997 года серий: «ав» 47747**, «ав» 56747**, «бв» 98847**, «бв» 47847**, «бв» 53847**, «ба» 38769**, «ба» 58769**, «ба» 69769**, «вм» 68747**.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что фальшивки в основном оседают в продуктовых магазинах города.

По фактам изготовления и сбыта поддельных купюр возбуждены уголовные дела. Полицейские просят горожан обращаться в дежурную часть при обнаружении фальшивок.