Ямальцы – за здоровый образ жизни

В регионе пройдет новогодняя декада здоровья

По данным окружного департамента по физической культуре и спорту, с 1 по 8 января на Ямале запланировано более сотни спортивных мероприятий. Практически в каждом муниципальном образовании пройдут новогодние и рождественские турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису, а также массовые катания на коньках и лыжах.

Добавим, по данным департамента, ямальские спортсмены в новогодние каникулы не прекращают свой тренировочный процесс, поэтому и учреждения физкультуры и спорта будут работать в штатном режиме.

Фото из архива редакции.