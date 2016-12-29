Радость как лекарство

Маленьким пациентам ЦГБ устроили сюрприз

Обычное утро в детской поликлинике стало волшебным. Поздравить маленьких пациентов, их родителей, а также медицинский персонал пришли волонтеры «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза». Они перевоплотились в Деда Мороза, Снегурочку и сказочных помощников. В лечебном учреждении провели целую интерактивную программу: водили хороводы, играли, слушали стихи и, конечно, дарили подарки. Участие в действе с удовольствием принимали не только дети, но и взрослые.