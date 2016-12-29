Дети России – детям Сирии

Ямальцы приняли участие в благотворительной акции

Жители округа не остались равнодушны к жертвам войны. Ямал присоединился к Всероссийской гуманитарной акции «Дети России – детям Сирии!». В рамках мероприятия ямальцы собрали около трех миллионов рублей. На эти деньги куплена одежда и сладкие подарки, сообщает пресс-служба окружного правительства. Посылки отправлены в Екатеринбург, оттуда по линии Министерства обороны России груз отправят в Сирию.

Фото с сайта правительства ЯНАО.