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Дети России – детям Сирии

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Дети России – детям Сирии

Ямальцы приняли участие в благотворительной акции

Жители округа не остались равнодушны к жертвам войны. Ямал присоединился к Всероссийской гуманитарной акции «Дети России – детям Сирии!». В рамках мероприятия ямальцы собрали около трех миллионов рублей. На эти деньги куплена одежда и сладкие подарки, сообщает пресс-служба окружного правительства. Посылки отправлены в Екатеринбург, оттуда по линии Министерства обороны России груз отправят в Сирию.

Фото с сайта правительства ЯНАО.

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