Кража раскрыта
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Инцидент произошёл в одном из магазинов бытовой техники
Ноябрьские полицейские раскрыли кражу из магазина бытовой техники. В органы правопорядка обратился один из сотрудников торговой точки. По его словам, из магазина пропал ноутбук. Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники установили, что кража произошла еще 22 декабря, 32-летний мужчина забрал ноутбук с витрины и унес.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, с него взяли подписку о невыезде. Как выяснилось, у мужчины и раньше были проблемы с законом.