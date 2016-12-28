Киноманам на заметку

В городе открыт ещё один кинотеатр

Настоящий предновогодний подарок для ноябрьцев! В городе открылся еще один кинотеатр!

«Парксинема» расположен в торговом комплексе «Север-1». Здесь три конозала: на 30, 40 и 80 посадочных мест. В каждом самое современное видеооборудование и аудиосистемы с возможностью просмотра кино в 3D. Пока открылись только два зала, а уже после Нового года заработает и третий. Стоимость билетов варьируется от 150 до 450 рублей. В ближайшее время на сайте кинотеатра появится расписание сеансов, а уже в конце января жителям нашего города будет доступно и мобильное приложение. В режиме онлайн можно будет увидеть афишу кинотеатра, посмотреть и выбрать понравившиеся свободные места и тут же оплатить билет.

«Парксинема» – это ямальская сеть кинотеатров. Аналогичные есть в Новом Уренгое и Надыме.