Праздник для ребят

Особые дети получат подарки от губернатора

В Ноябрьск доставили подарки губернатора для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году ребят ждут около 400 праздничных наборов от главы округа. Это конфеты с мягкой игрушкой, настольная игра «Аэрохоккей» и 3D-пазлы. Получить подарки можно уже сейчас или после Нового года в управлении социальной защиты населения города. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и справку о наличии инвалидности.