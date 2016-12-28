Экология сегодня и завтра

На заседании Госсовета обсудили экологическое развитие страны

Дмитрий Кобылкин принял участие в заседании Госсовета. На повестке дня был вопрос «Об экологическом развитии России в интересах будущих поколений». Открывая заседание, президент Путин напомнил, что будущий год объявлен Годом экологии, и обозначил приоритетные задачи. В первую очередь, это снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, в водоемы и в почву. Кроме того, по словам Владимира Путина, необходимо добиться обезвреживания отходов производства и потребления. Их общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн.

По данным пресс-службы ямальского правительства, наш округ к Году экологии подготовлен. Запланировано свыше 70 природоохранных инициатив. В их число входит очистка острова Вилькицкого и создание питомника зеленых растений в Салехарде. Кроме того, в муниципалитетах планируются акции по ликвидации несанкционированных свалок и посадке деревьев.

Фото kremlin.ru