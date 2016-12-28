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Названы лучшие российские фильмы

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Названы лучшие российские фильмы

ВЦИОМ составил рейтинг значимых кинолент уходящего года

Опрос социологи провели среди 1600 человек в 46 регионах страны. Лидером стала картина «28 панфиловцев».
Средства на съемки фильма собирали всем миром, и сразу же он был назван народным. Всех, кто поддержал проект, авторы отблагодарили тем, что внесли их имена в титры. Показательно, что картина – одна из немногих в этом году – окупилась в российском прокате.
На втором месте – «Экипаж» Николая Лебедева. А сейчас зрители с нетерпением ждут фильм «Викинг». Он выходит в прокат 29 декабря, главную роль в нем сыграл Данила Козловский. Его и Сергея Безрукова зрители назвали лучшими актерами года.
Напомним, 2016-й прошел под эгидой Года российского кино.

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