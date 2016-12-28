Очередной поджог

В Ноябрьске подожгли дорогой автомобиль

Около 4-х часов утра ноябрьские пожарные получили сообщение о том, что возле дома № 60 на улице Ленина горит автомобиль «Лэнд Крузер – 200». Уже через 5 минут огнеборцы были на месте, еще через две минуты огонь потушили. В результате происшествия передняя часть автомобиля сильно обгорела.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Сейчас проводится доследственная проверка. Специалисты устанавливают размер ущерба и виновного.