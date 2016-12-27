Кому на работе жить хорошо?

Определены самые «ленивые» профессии

Портал Superjob.ru огласил список главных лентяев. Социологи сайта пересчитали бездельников в каждой из профессий по отраслям.

Итак, пьедестал почета заняли главные офис-демократы, «люди без дресс-кода» – программисты, дизайнеры и сисадмины. Треть из них (32-33%) откровенно сказали, что считают себя ленивыми. Больше половины (52-58%) гневно отмели подобную клевету. Называют себя лентяями 29 процентов менеджеров по продажам. Четверть директоров российских компаний (26%), по собственному признанию, сами отменные бездельники. Примерно так же оценивают свое усердие по четверти (24-25%) проектировщиков, HR-менеджеров, аналитиков, маркетологов, переводчиков, архитекторов и даже врачей.