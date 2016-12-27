Первые в округе

Ноябрьские тхэквондисты вернулись домой с победой

В Надыме завершилось лично-командное первенство Ямала по тхэквондо. Ноябрьск представляли спортсмены Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1. В итоге в нашей копилке – 22 золотых, 13 серебряных и 3 бронзовых медали – это первое общекомандное место. Таких результатов ребятам удалось добиться благодаря работе тренеров-наставников, а это Елена и Рустам Волковы.

Теперь всех медалистов ждут состязания всероссийского уровня.