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Первые в округе

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Первые в округе

Ноябрьские тхэквондисты вернулись домой с победой

В Надыме завершилось лично-командное первенство Ямала по тхэквондо. Ноябрьск представляли спортсмены Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1. В итоге в нашей копилке – 22 золотых, 13 серебряных и 3 бронзовых медали – это первое общекомандное место. Таких результатов ребятам удалось добиться благодаря работе тренеров-наставников, а это Елена и Рустам Волковы.
Теперь всех медалистов ждут состязания всероссийского уровня.

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