В пятёрке лучших

Эксперты проанализировали работу губернаторов

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в числе лидеров очередного рейтинга. Итоги года подвел центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование посвящено оценке деятельности глав субъектов страны.

Первую строчку списка занимает мэр Москвы Сергей Собянин, за ним следует губернатор Тюменской области Владимир Якушев, затем глава Татарстана и руководитель Ленинградской области. Пятое место у губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.

Так, стратегически важным событием для региона стал пуск терминала «Ворота Арктики», предназначенного для круглогодичных поставок нефти по Северному морскому пути. Отметили эксперты и заключенное окружным правительством соглашение по строительству железнодорожной линии Бованенково – Сабетта.

Были и негативные аспекты, которые не позволили губернатору подняться выше: задолженность по зарплате вахтовикам, ухудшение качества водопроводной воды в некоторых населенных пунктах, периодические пожары в расселенном жилом фонде.

Тем не менее Ямал как был, так и остается одним из наиболее финансово обеспеченных, благополучных регионов. И по мнению экспертов, Дмитрий Кобылкин свои функции выполняет вполне успешно.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО.