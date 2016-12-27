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Путёвок больше не будет

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Путёвок больше не будет

Порядок оздоровления пенсионеров изменён

Для пенсионеров изменят порядок получения льгот. Речь идет об оздоровлении.
Как сообщают в управлении соцзащиты Ноябрьска, рассчитывать на получение путевки в санаторий пенсионеры больше не смогут. А чтобы получить возмещение за самостоятельно приобретенные путевки на 2017 год, гражданам необходимо обратиться в управление с 1 января по 31 мая будущего года, поскольку ранее сформированная очередь не сохранится.
Добавим, рассчитывать на компенсацию пенсионер может, если обратится за ней не позднее двух месяцев после завершения санаторно-курортного лечения. Выплата не может превышать 70 процентов от предельной стоимости путевки в сутки, которая составляет 2600 рублей. И обращаться за данной льготой можно не чаще чем один раз в три года.

 

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