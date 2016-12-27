Энергетика глазами детей

Накануне Дня энергетика в обществе с ограниченной ответственностью «Ноябрьскэнергонефть» прошел ежегодный конкурс детского творчества. Проведение этого мероприятия уже стало доброй традицией для «Ноябрьскэнергонефти». В 2016 году основной темой конкурса стало «Энергосбережение».

Свои творческие работы на суд жюри представили 110 детей работников «Ноябрьскэнергонефти» в возрасте до 16 лет. Комиссии предстояла очень сложная задача – определить главных победителей конкурса, ведь все работы были по-своему уникальны и интересны.

Для участников конкурса 17 декабря была организована торжественная церемония награждения. В конференц-зале НЭН все юные мастера были отмечены грамотами и призами от администрации и первичной профсоюзной организации НЭН. После чего детей пригласили за сладкий стол и представили развлекательную программу «Космическое путешествие». Инопланетные герои Трум и Хрум, посетившие праздник, постарались, чтобы в этот день в зале не скучал ни один маленький землянин.

«Основными целями конкурса является популяризация профессии энергетика среди подрастающего поколения, формирование положительного имиджа предприятия и побуждение детей к творчеству», – заявил при подведении итогов конкурса управляющий директор ООО «Ноябрьскэнергонефть» Павел Березный.