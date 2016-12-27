Цены на лекарства – под контроль

Деятельность ФАС принесла плоды

Стоимость дорогостоящих лекарств в России удалось снизить. Речь идет о 88 наименованиях товаров. Это результат работы Федеральной антимонопольной службы. В процессе проверки ФАС анализировала стоимость лекарств, закупаемых из федерального бюджета для людей, страдающих редкими видами недугов. Цены сравнивали в 44 странах мира, и, как выяснилось, по 48 позициям ценник в России самый высокий. На публичное предложение антимонопольщиков уменьшить стоимость участники рынка не сразу, но отреагировали.

Итак, цены на лекарства по 88 позициям снизились в среднем на 50 процентов. На некоторые даже больше. К примеру, упаковка препарата «Ревлимид» подешевела сразу на 240 тысяч рублей!

Фото РИА Новости.