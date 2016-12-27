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Кинодебют состоялся

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Кинодебют состоялся

В фильме «Ёлки-5» на киноэкране впервые появится платформа «Приразломная»

«Приразломная» – это проект компании «Газпром нефть» по добыче первой российской нефти на шельфе Арктики. Именно в Печорском море, в 60 километрах от берега, будет происходить действие одной из новелл фильма, сообщает пресс-служба компании.
В центре сюжета – история любви, которая разворачивается в канун Нового года за полярным кругом. Инженер по технике безопасности платформы «Приразломная» пытается сделать первый шаг в отношениях с возлюбленной.
Напомним, в настоящее время платформа «Приразломная» является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча нефти. Разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Недропользователем проекта является «Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти».

Фото shelf-neft.gazprom.ru

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