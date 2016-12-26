Отметили лучших

В «Газпромнефть-ННГ» наградили подрядчиков

В преддверии Нового года «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» отметил работу четырех подрядных организаций. Надежными партнерами компании в 2016 году стали предприятия «Нефтесервис», «Инкомнефть-СП», НСХ «Азия Дриллинг» и «Нафтагаз-Бурение». Организации занимаются подземным, текущим и капитальным ремонтом скважин, а также бурением.

Генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков отметил, что компания уже четвертый год подряд выполняет бизнес-план по добыче, и большой вклад в такой результат внесли подрядные организации.

Чтобы стать лучшими по итогам года, подрядчики должны показывать высокие производственные показатели. Так, одна из компаний за год провела подземный ремонт и освоение более 600 скважин. Также немаловажно, чтобы работы производились безопасно.