В новый дом в новом году

Ямальские бюджетники могут получить новое жильё

В Муравленко больше бюджетников смогут улучшить жилищные условия. В городе продлена заявочная кампания в рамках программы Фонда жилищного строительства. Заявления будут принимать до 23 марта 2017 года. Как отмечают в пресс-службе окружного правительства, на сегодня участниками программы по улучшению жилищных условий стали 550 работников бюджетной сферы. 422 из них уже получили финансовую помощь.

Напомним, на помощь фонда могут претендовать те бюджетники, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и постоянно проживают на территории округа. Кроме Муравленко, заявления от потенциальных участников программы сейчас принимают в Ноябрьске, Лабытнанги, а также Красноселькупском и Надымском районах.