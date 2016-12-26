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Ямал спортивный

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Ямал спортивный

Уходящий год был богат на «спортивные» стройки

С начала года на Ямале ввели в эксплуатацию пять спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора округа. Самым масштабным стал комплекс «Звездный» в Новом Уренгое. Он включает тренажерные, спортивные и хореографические залы. В Надыме построен футбольный стадион с искусственным покрытием. Бассейн на шесть дорожек появился в Тарко-Сале, а в окружной столице – ледовая арена. Новый спортивный объект построен и в Ноябрьске – в микрорайоне Вынгапуровском сдан в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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