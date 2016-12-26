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Внимание – дети!

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Внимание – дети!

В округе проходит профилактическая акция

В преддверии зимних каникул на Ямале особое внимание уделят профилактике детского дорожного травматизма. По данным окружного управления ГИБДД, с начала года в ДТП пострадали 64 ребенка, один погиб. Согласно статистике, в период каникул и праздников количество «дорожных» травм среди детей растет. Поэтому до 10 января на территории округа проводится акция «Внимание – дети!». В школах запланированы открытые уроки по безопасности дорожного движения, профилактическую работу также проведут с родителями и сотрудниками автотранспортных предприятий. Сейчас специалисты дорожной дирекции проверяют наличие ограждений и дорожных знаков у детских парков и ледовых городков.

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