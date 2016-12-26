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Ямал скорбит

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Ямал скорбит

В стране объявлен траур

Сегодня, 26 декабря, в стране объявлен траур в связи с авиакатастрофой самолета ТУ-154 в Черном море. Соответствующий указ накануне подписал президент Владимир Путин. К трауру присоединился и Ямал. Согласно распоряжению губернатора Дмитрия Кобылкина, сегодня будут приспущены все флаги, а развлекательные мероприятия отменят.
Утром в воскресенье у берегов Сочи в Черное море упал летевший в Сирию самолет ТУ-154, на борту которого находились 92 человека – экипаж, журналисты, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова. В списке пассажиров глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза.

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