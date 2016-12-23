Итоги народного голосования подведены

Новые микрорайоны города получили названия

Впервые в истории города названия микрорайонов ноябрьцы выбрали сами. «Западный», «Светлый» и «Арктика» – эти наименования будут присвоены новым микрорайонам города. Сейчас они имеют буквенные обозначения – П7, П7А и П8. Чтобы их переименовать, администрация провела конкурс среди жителей города, а также интернет-голосование. Свой выбор сделали более 500 человек. И вот итоги подведены.

Больше всего голосов жители города отдали за название «Западный». Оно будет присвоено микрорайону П8. Второе место у «Арктики», на третьем – «Светлый». Этими именами назовут микрорайоны П7 и П7А соответственно.

Как рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Владимир Спиридонов, к вводу в эксплуатацию первых домов, что планируется на следующей неделе, они уже будут идти с новыми названиями микрорайонов. Заселение планируется уже летом-осенью следующего года.