06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
02.03 Баннер под главной новостью длинный

Спасти не удалось

22   0
Спасти не удалось

В Сургуте под поезд попал мужчина

В ночь с 21 на 22 декабря в Сургуте под поезд попал мужчина. Как пишет «К-Информ», вахтовик, пытаясь зацепиться за поручень уходящего поезда, упал под колеса вагона. В результате ЧП мужчина лишился конечностей. Его экстренного госпитализировали в реанимацию. Однако спасти не смогли. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По словам очевидцев, пассажир был пьян и пытался уехать без билета. Проводники поезда сообщением Новый Уренгой – Казань отказались пускать его в транспорт.

Фото ugra.kp.ru

На посту «Карамовский» застряли 39 грузовиков

На посту «Карамовский» застряли 39 грузовиков

1840 0
Минус 50 – не предел

Минус 50 – не предел

1773 0
Погода вносит коррективы

Погода вносит коррективы

1391 0
По одному не выезжать!

По одному не выезжать!

1122 0

ВВЕРХ