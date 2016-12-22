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На «Карамовке» замерзают люди!

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На «Карамовке» замерзают люди!

Какова ситуация на данный момент?

Пост про замерзающих на «Карамовке» дальнобойщиков появился накануне в социальных сетях. Его автор – один из водителей большегрузов, которые сейчас находятся в 50 километрах от Ноябрьска. Мужчина уверяет: водители, чтобы согреться, вынуждены жечь покрышки. Сегодня нашим журналистам удалось побывать на Карамовском посту и разыскать автора публикации.
О том, что там происходит на самом деле, смотрите специальный репортаж Ксении Епишевой в ближайшем выпуске новостей на телеканале «НОЯБРЬСК 24».

 

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