На «Карамовке» замерзают люди!
-
-
- 365 0
Какова ситуация на данный момент?
Пост про замерзающих на «Карамовке» дальнобойщиков появился накануне в социальных сетях. Его автор – один из водителей большегрузов, которые сейчас находятся в 50 километрах от Ноябрьска. Мужчина уверяет: водители, чтобы согреться, вынуждены жечь покрышки. Сегодня нашим журналистам удалось побывать на Карамовском посту и разыскать автора публикации.
О том, что там происходит на самом деле, смотрите специальный репортаж Ксении Епишевой в ближайшем выпуске новостей на телеканале «НОЯБРЬСК 24».