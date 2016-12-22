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За вклад в развитие Ямала и добросовестный труд

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За вклад в развитие Ямала и добросовестный труд

Алексей Романов вручил награды жителям города

Более тридцати человек отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами от имени губернатора, правительства округа и администрации Ноябрьска. Среди награжденных – врачи, работники культуры, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, спасатели и юристы. Медаль «За сохранение Арктики» получила главный врач окружного СПИД-центра Людмила Волова. Она помогала в ликвидации последствий вспышки сибирской язвы в Ямальском районе.

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