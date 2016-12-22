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Бюджет Ноябрьска принят

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Бюджет Ноябрьска принят

Депутаты проголосовали почти единогласно

Ноябрьские депутаты утвердили главный финансовый документ на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов. Бюджет на ближайшую трехлетку составит более 27 миллиардов рублей. Из них 9 с половиной миллиардов – средства 2017-го. Почти столько же составят и расходы.
Два с половиной миллиарда рублей направят на исполнение указов президента: на поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям граждан, ликвидацию второй смены в школах, переселение из аварийного жилья. Самая расходная часть бюджета – образование, на что предусмотрено более 4 миллиардов рублей.
Проект финансовой сметы уже получил одобрение горожан на публичных слушаниях. На заседании Городской Думы он был принят почти единогласно, лишь один депутат проголосовал против.
«Характерная особенность бюджета – это его сбалансированность. Это говорит о том, что расходные обязательства обеспечены доходами, что очень важно. Кроме того, удалось сохранить социальную направленность бюджета», – отметил председатель Городской Думы Владимир Андреев.

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