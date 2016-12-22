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Раньше указанного срока

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Раньше указанного срока

В Ноябрьске указ президента будет выполнен

Речь идет о программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Согласно указу президента, до сентября 2017 года должны быть расселены все дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. В Ноябрьске на сегодняшний день до полного исполнения указа осталось переселить из аварийного жилищного фонда 49 семей. Причем 11 из них станут новоселами уже до конца этого года.
Всего с момента действия программы в нашем городе новые квартиры получили 2 тысячи 813 семей. Только в этом году свои жилищные условия улучшили 1150 семей. В 2015 году их было 773.
Вместе с тем ведется активная работа и по сносу ветхих построек. Только в 2016 году было демонтировано 122 аварийных строения.

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