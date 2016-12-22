«Лунная гармония»

Музейный ресурсный центр приглашает на выставку

В Музейном ресурсном центре 25 декабря состоится открытие выставки «Лунная гармония» из фондов МРЦ и частных коллекций жителей города. Выставка познакомит посетителей с культурой Индии, расскажет о женском начале с точки зрения ведического знания.

На выставке будет представлен традиционный уклад жизни Индии. Гости музея смогут узнать, что такое «чоли» и зачем нужны «ранголи».

В рамках экспозиции посетители увидят фотографии творческих работ советского художника С. Чуйкова, а также предметы, отражающие образ женщины в Индии, – одежду и украшения.

Во время работы выставки будут проводиться тематические мастер-классы по батику и технике росписи хной – «мехенди».

Посетить выставку можно до 31 января.

Вход свободный (0+).