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Новогодние подарки для особенных детей

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Новогодние подарки для особенных детей

Управление социальной защиты населения Ноябрьска приглашает родителей и законных представителей детей с ограниченными возможностями здоровья за новогодними подарками и пригласительными билетами на новогодний утренник. И если подарки будут выдавать до 30 декабря, то за пригласительными нужно поторопиться. Праздничный спектакль, который для особенных детей подготовили сотрудники городского Дворца культуры и кино «Русь», пройдет 26 декабря в 12.00.

Более подробную информацию можно узнать на сайте управления uszn-noyabrsk.ru.

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