Здравствуй, зимушка-зима!

Сегодня день зимнего солнцестояния

Помимо календарной, сегодня в северном полушарии началась астрономическая зима. В свои права она вступает в день зимнего солнцестояния.

Кстати, славяне этот день называли солнцеворотом и считали, что сегодня власть в свои руки берет грозный Карачун – божество, повелевающее зимой и морозами.

К слову, с 21 декабря и следующие несколько дней – это самое темное время в году. А уже с 25 числа начнется обратный отсчет, световой день будет увеличиваться по минуте. Закончится астрономическая зима 20 марта, в день весеннего равноденствия.

Будем надеяться, что суровый Карачун подобреет и наконец ослабит морозы.