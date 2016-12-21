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Здравствуй, зимушка-зима!

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Здравствуй, зимушка-зима!

Сегодня день зимнего солнцестояния

Помимо календарной, сегодня в северном полушарии началась астрономическая зима. В свои права она вступает в день зимнего солнцестояния.
Кстати, славяне этот день называли солнцеворотом и считали, что сегодня власть в свои руки берет грозный Карачун – божество, повелевающее зимой и морозами.
К слову, с 21 декабря и следующие несколько дней – это самое темное время в году. А уже с 25 числа начнется обратный отсчет, световой день будет увеличиваться по минуте. Закончится астрономическая зима 20 марта, в день весеннего равноденствия.
Будем надеяться, что суровый Карачун подобреет и наконец ослабит морозы.

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