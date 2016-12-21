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Ёлки не будет?

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Ёлки не будет?

Общегородские новогодние мероприятия отменяются из-за сильных морозов

Погодные условия не позволили провести репетиции. Поэтому 23 декабря в поселке Железнодорожников открытие новогодней елки не состоится, так же, как и народные гуляния в микрорайоне Вынгапуровском 24-го. Не будет и торжественного открытия ледового городка на аллее-бульваре на улице Ленина. Формат мероприятия поменяется. Массовые гуляния не состоятся, но, несмотря на это, Дед Мороз и Снегурочка все же поздравят жителей города при любой погоде.

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