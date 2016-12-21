Отдохнули и восстановили силы

Подведены итоги по организации отдыха и занятости детей и подростков в 2016 году

На заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости детей и подростков подвели итоги за 2016 год. А еще отметили высокий профессионализм и плодотворный труд более 90 специалистов учреждений образования и управления по делам семьи и молодежи.

Заместитель главы администрации Надежда Гудкова поблагодарила всех, кто внес большой вклад в организацию отдыха и оздоровление ноябрьских детей – это педагоги дополнительного образования, учителя, специалисты клубов и центров УДСМ, фельдшеры и медсестры, предприниматели и руководители предприятий. Грамоты департамента образования и благодарственные письма заместителя главы администрации получили 92 человека.

Надежда Николаевна отметила: «Организация отдыха и оздоровления детей – одно из приоритетных направлений деятельности администрации города. Это работа, за которую мы несем персональную ответственность».

В 2016 году за счет средств бюджетов всех уровней, а также градообразующих предприятий и родителей был организован отдых для 5 620 детей. Из муниципальной казны на эти цели направили чуть более 34 миллионов рублей.

Тем детям и подросткам (938 человек), которые не могли выехать летом за пределы города, предоставили возможность интересно и содержательно провести время. Для них организовали клубные, спортивные мероприятия, творческие мастерские, интеллектуально-познавательные программы, конкурсы и экскурсии.

На базе десяти общеобразовательных организаций Ноябрьска в июне 2016 года работало 14 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули чуть более тысячи ребят младшего и среднего школьного возраста.

Что касается отдыха за пределами города, то его география достаточно широка – это Тюмень, Свердловская область, Республика Татарстан, средняя полоса России, Краснодарский край, Крым и Болгария.

Во время осенних каникул за счет средств окружного и муниципального бюджетов для детей и молодежи организовали поездки в Тобольск, Великий Устюг, Санкт-Петербург.

В период зимних каникул дети и подростки смогут отдохнуть на юге Тюменской области. А ученики 1-4 классов – в санатории села Кабардинка Краснодарского края.