На посту «Карамовский» застряли 39 грузовиков

Водители не рискуют ехать в мороз

Пост ДПС «Карамовский» стал временным пристанищем для водителей почти четырех десятков автомобилей. По данным ноябрьского филиала Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, на посту сейчас 39 большегрузов. Водители фур не рискуют ехать в мороз: у машин застывают колеса и «мосты», из-за низких температур отказывают тормоза. Корреспонденту «НОЯБРЬСК 24» удалось связаться с одним из водителей, что сейчас находится на «Карамовке».

«Здесь холоднее, -55 примерно. Тишина, Туман. Холодно. В сторону Тюмени стоит восемь машин. Кто как пытается отогреться. Кафе работают, поэтому мы здесь и встали, чтобы можно было, если что, переждать. Солярка в баке есть, в машине тепло. Мы ждем, что к вечеру немного отпустит, и уже начнем потихонечку выдвигаться. С топливом помогли вчера, привезли 400 литров, мы поделили по чуть-чуть. Те водители, которые едут, говорят, что на трассах много машин замороженных стоят, и в сторону Сургута, и в сторону севера. Слышал, что в сторону севера вообще перестали пускать машины, и все отстаиваются здесь», – рассказывает водитель Юрий Згурский.

Брошенные машины на трассах и правда есть. На 24-м километре трассы Ноябрьск – Вынгапуровский стоит брошенный бензовоз. Дорожники его огородили знаками, но водителей все равно призывают быть внимательными.

«С учетом существующей климатической аномалии для данного периода ситуация достаточно стабильная. Подрядными организациями осуществляется постоянное патрулирование, мы обслуживаем дороги до Пуровска, это 600 километров трассы. Подрядные организации колоннами по две машины проезжают трассы с целью проверки состояния, наличия автомобилей, брошенных на дорогах, и с целью принятия мер по ограждению этих автомобилей. Налажено взаимодействие с ГИБДД и МЧС. Что касается ситуации на посту «Карамовский», она тоже под контролем: кафе работают в дежурном режиме, запас продуктов как минимум на три дня», – рассказала корреспонденту «НОЯБРЬСК 24» начальник ноябрьского филиала Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Хмелева.

На посту сейчас дежурят спасатели и фельдшер «скорой помощи», туда направлена спецтехника. За помощью водители могут также обращаться на пункт весового контроля. Работает телефон ЕДДС – 112.