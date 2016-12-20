06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
02.03 Баннер под главной новостью длинный

Рабочих мест для подростков будет больше

196   0
Рабочих мест для подростков будет больше

Депутаты продолжают обсуждать бюджет на 2017 год

В 2017 году на развитие молодежной политики планируется направить 398 миллионов рублей. В частности, на организацию отдыха предусмотрено 32 миллиона. В следующем году за счет этих средств здоровье поправят более четырех тысяч детей. Трудоустроятся 500 подростков. Это больше, чем в прошлом году. Планируется увеличить и количество трудовых отрядов. Вместо девяти их будет 15.
Как рассказал начальник управления по делам семьи и молодежи Ноябрьска Игорь Шевелев, в следующем году предусмотрена организация 57 городских мероприятий, в том числе таких масштабных, как День защиты детей, День молодежи.

Маткапитал в России «заморозили» на три года

Маткапитал в России «заморозили» на три года

2501 0
Минус 50 – не предел

Минус 50 – не предел

1635 0
На посту «Карамовский» застряли 39 грузовиков

На посту «Карамовский» застряли 39 грузовиков

1528 0
Погода вносит коррективы

Погода вносит коррективы

1281 0

ВВЕРХ