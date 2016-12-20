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К эпидемии должны быть готовы

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К эпидемии должны быть готовы

Дмитрий Кобылкин поручил проверить аптечные сети, проконтролировать наполнение запасов медикаментов медучреждений Ямала

Губернатор Ямала поручил главам муниципалитетов вести постоянный мониторинг наличия в аптеках необходимых лекарств. Речь идет о медикаментах, востребованных в период роста заболеваемости ОРВИ.
Что касается самих медиков, то к эпидемии ОРВИ они готовы. Это подтвердил директор департамента здравоохранения Сергей Новиков. Он уточнил, сегодня на Ямале привито от гриппа более 220,5 тысячи человек, в том числе 104,5 тысячи детей. В больницах сформирован запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. Медицинский персонал прошел специальное обучение по вопросам клиники, диагностики, своевременной госпитализации, лечения и профилактики гриппа и внебольничных пневмоний.

Фото с сайта правительства ЯНАО.

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