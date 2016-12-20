Минус 50 – не предел

Ничего аномального в холодной погоде для районов Крайнего Севера нет

Метеорологи отмечают – холодные зимы цикличны. Так, самая холодная зима на всей территории ЯНАО была отмечена в 1956 году, когда столбики термометра застыли на отметке в минус 60º. Повторился этот «рекорд» уже в 1973-м (в январе в Надыме было -57,7º, а в марте – -47,1º). Затем в 2001-м (в Пуровском, Красноселькупском и Тазовском районах ночью температура опускалась до -56º, а жители Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко и Губкинского фиксировали 50-градусную отметку). Следующее испытание холодом Ямал пережил в январе 2006-го, тогда по всему округу отмечалась температура ниже -50º. Последующие зимы были мягче, с морозами ниже -40-45º. В начале 2014 года зима вновь продемонстрировала свой суровый нрав, и арктический холод проверил на прочность все системы жизнеобеспечения региона. Столбики термометров в разных городах и районах округа опускались до отметок минус 48-52º.